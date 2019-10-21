Разнорабочий изнасиловал школьницу в съемной квартире в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-21T12:01:55+03:00

Подозреваемого задержали через пару дней после преступления, когда он выходил с работы

Изменить размер текста: A A

В городе Никольское Ленинградской области 15-летняя девочка стала жертвой насильника старше ее на 27 лет. В полицию о преступлении, 18 октября, заявила 43-летняя мать школьницы, гражданка Узбекистана. По ее словам, обидчиком ее дочери оказался приезжий из Таджикистана, подрабатывающий на заводе в городе Никольское.

- В шесть часов вечера, 18 октября, жительница города Никольское Тосненского района написала заявление на 41-летнего мужчину, которого обвинила в изнасиловании своей 15-летней дочери. Женщина пояснила, что преступление произошло на съемной квартире в доме 223 по Советскому проспекту 17 октября примерно с 12:00 до 17:00, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сразу же после заявления, сотрудники полиции отправились к месту работы подозреваемого мужчины, к дому 1 по Отраднинскому шоссе, где в 19:00 его и задержали после рабочей смены. Во время допроса разнорабочий был изобличен в преступлении. Также оказалось, что он находится на территории Ленинградской области без регистрации.

Сейчас подозреваемый в надругательстве над девочкой находится под стражей. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU