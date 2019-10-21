«Бедный Пумба»: Кабана, перебегавшего дорогу, насмерть сбили на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-21T12:28:52+03:00

Хряк выскочил на проезжую часть Парашютной улицы в неположенном для перехода месте

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Очередное дикое животное погибло в Санкт-Петербурге. Утром в понедельник, 21 октября, кабан выбежал на проезжую часть на Парашютной улице и оказался под колесами автомобиля. Несчастный хряк выскочил перед машиной очень неожиданно в месте, где отсутствует пешеходный переход, поэтому водитель не успел среагировать и насмерть сбил дикую свинью.

- Жаль кабана. Бедный Пумба, - выразили свое сочувствие в соцсети петербуржцы, назвав дикое животное именем героя известного мультфильма «Король Лев».

От удара о машину, дикого свина выкинуло на разделяющий дорогу газон, огороженный наливными преградами. Столкновения животное не пережило и скончалось на месте.

Отметим, что жители Петербурга давно не рассказывали о встречах с кабанами в черте города. Погибший хряк, по всей видимости, обитал в Юнтоловском заповеднике, либо другом ближайшем лесу рядом с Приморским районом.

ИСТОЧНИК KP.RU