Марафон нечисти: Петербург три дня будет праздновать мистический Хэллоуин

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-21T14:52:35+03:00

Масштабный Хэллоуин с 31 октября по 2 ноября пройдет в парке имени Бабушкина в Петербурге Фото: Елена СТЕПАНОВА

Изменить размер текста: A A

Приближается самый мистический и веселый праздник осени – Хэллоуин. А какой-то же День всех святых без конфет, плясок и резных тыкв. Специально для жителей Петербурга в парке имени Бабушкина три дня подряд будет проходить самый масштабный ведьминский шабаш, на котором горожане смогут нарисовать себе грим, потанцевать и весело провести время.

- Три дня подряд — 31 октября, а также 1 и 2 ноября — в Петербурге будут отмечать главный мистический праздник года. Гостей ждет фестиваль с развлекательной программой как на сцене, так и внутри площадки, - поделились организаторы праздника.

На фестивале откроется выставка фонарей Джека, которые можно будет не только посмотреть, но и принять участие в мастер-классе по художественной резке овощей и сделать свой символ Хэллоуина. Также гости смогут сделать устрашающий аквагрим, а затем запечатлеть свои лица на память в специальной фотозоне.

С наступлением темноты несколько коллективов представят огненное, световое и лазерное шоу. Не стоит забывать о том, что на День всех святых принято наряжаться в различные костюмы персонажей фильмов, книг, комиксов. Самые оригинальные наряды будут удостоены внимания, аплодисментов и наград.

Фестиваль в парке имени Бабушкина - не единственное мероприятие в честь Дня всех святых. "КП-Петербург" собрала для вас все самые страшно-интересные события на Хэллоуин 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU