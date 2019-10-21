2019-10-21T14:37:09+03:00
Авто

На Замшина сломавшаяся маршрутка перекрыла проезд: транспорт пошел по газонам

Всего за несколько минут, автобусы набились в проезд, как шпроты в банку
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Из-за сломавшейся маршрутки на улице Замшина произошел транспортный коллапс. Фото: vk.com/spb_todayИз-за сломавшейся маршрутки на улице Замшина произошел транспортный коллапс. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Транспортный коллапс охватил улицу Замшина в полдень понедельника. Из-за сломавшейся на дороге маршрутки, которая перегородила своей «тушкой» проезд, встал весь общественный транспорт.

- Замшина полностью стоит, сломалась маршрутка перед перекрестком с проспектом Мечникова, - пишут местные жители, наблюдающие печальную картину из окон.

Учитывая, что ширина дороги здесь крайне мала, то автобусы тут же встали намертво и набились в проезд, как шпроты в банке. Пассажирам транспорта пришлось выходить и идти пешком.

Вырулить смогли лишь наиболее шустрые собратья маршрутного такси, которые поехали по тротуарам, газонам и центральной пешеходной аллее, которая разделяет два направления улицы Замшина.

Но в итоге на место прибыла машина техпомощи и аварийный ПАЗик убрали с дороги. Сейчас движение в районе восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24