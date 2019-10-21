На Замшина сломавшаяся маршрутка перекрыла проезд: транспорт пошел по газонам

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-21T14:37:09+03:00

Всего за несколько минут, автобусы набились в проезд, как шпроты в банку

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Транспортный коллапс охватил улицу Замшина в полдень понедельника. Из-за сломавшейся на дороге маршрутки, которая перегородила своей «тушкой» проезд, встал весь общественный транспорт.

- Замшина полностью стоит, сломалась маршрутка перед перекрестком с проспектом Мечникова, - пишут местные жители, наблюдающие печальную картину из окон.

Учитывая, что ширина дороги здесь крайне мала, то автобусы тут же встали намертво и набились в проезд, как шпроты в банке. Пассажирам транспорта пришлось выходить и идти пешком.

Вырулить смогли лишь наиболее шустрые собратья маршрутного такси, которые поехали по тротуарам, газонам и центральной пешеходной аллее, которая разделяет два направления улицы Замшина.

Но в итоге на место прибыла машина техпомощи и аварийный ПАЗик убрали с дороги. Сейчас движение в районе восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU