В Ленобласти пьяный отец заснул у магазина с маленькой дочкой на руках
«Отец года» - на такую премию смело может претендовать житель Всеволожского района Ленинградской области, который пошел гулять по садоводству в мертвецки пьяном состоянии и с малышкой дочкой на руках. У одного из магазинов из и нашли местные жители. Учитывая, что все происходило в 9 часов вечера, на улице было совсем не тепло.
- Девочка лежала на руках у мужчины, который спал на земле у магазина в садоводстве «Лотос-2» в поселке Хиттолово, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Люди, увидев замерзшего ребенка, срочно вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи госпитализировали малышку в больницу, а потом сообщили о происшествии в полицию.
Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. А вот родителям малышки придется ответить на несколько неприятных вопросов. И не только полицейским, но и сотрудникам органов опеки.
ИСТОЧНИК KP.RU