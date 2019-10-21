В Ленобласти пьяный отец заснул у магазина с маленькой дочкой на руках

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-21T13:23:04+03:00

Пьяный папаша из Ленобласти пьяным пошел в магазин с ребенком на руках и заснул по дороге. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

«Отец года» - на такую премию смело может претендовать житель Всеволожского района Ленинградской области, который пошел гулять по садоводству в мертвецки пьяном состоянии и с малышкой дочкой на руках. У одного из магазинов из и нашли местные жители. Учитывая, что все происходило в 9 часов вечера, на улице было совсем не тепло.

- Девочка лежала на руках у мужчины, который спал на земле у магазина в садоводстве «Лотос-2» в поселке Хиттолово, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Люди, увидев замерзшего ребенка, срочно вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи госпитализировали малышку в больницу, а потом сообщили о происшествии в полицию.

Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. А вот родителям малышки придется ответить на несколько неприятных вопросов. И не только полицейским, но и сотрудникам органов опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU