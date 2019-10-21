Вносить показания горячей воды петербуржцы смогут с помощью чат-бота Вени

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-21T13:42:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Петербурга смогут легко и весело управлять своими коммунальными платежами. Как стало известно в понедельник, 21 октября, ГУП «ТЭК СПб» запустило цифрового помощника в рамках техподдержки сайта предприятия. Теперь вносить показания горячей воды можно с помощью чат-бота с забавным именем Веня.

- Визуально чат-бот представляет собой кнопку, расположенную в нижнем правом углу экрана на сайте ТЭКа. При нажатии на нее открывается окно с Вентилем Веней, который предлагает пользователям помощь в передаче показаний со счетчиков ГВС, - рассказали о новинке на предприятии.

Дальше горожанам надо будет просто нажать кнопку «Добавить показания», указать номер лицевого счета и отправить данные об объеме использованной горячей воды с индивидуальных приборов учета.

Веня не будет единственным способом внесения данных. Узнать об альтернативных вариантах можно также на сайте, нажав на кнопку «Как занести показания» в окне чата.

ИСТОЧНИК KP.RU