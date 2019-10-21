2019-10-21T14:09:28+03:00
Происшествия

Петербуржца, скрывавшегося за убийство троих человек, задержали спустя 17 лет

Мужчина с 2002 года скрывался по стране, используя поддельные документы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве троих человек в 2002 годуВ Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве троих человек в 2002 годуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Спустя 17 лет сотрудники полиции Петербурга снова расследуют громкое массовое убийство троих человек. Дело возобновилось в связи с тем, что на территории города Пенза 18 октября 2019 года был задержан подозреваемый в преступлении, который почти два десятилетия скрывался от правоохранителей то в другой стране, то разъезжал по России с поддельными документами. Теперь обвиняемого ожидает правосудие.

- Массовое убийство произошло в ночь на 2 июня 2002 года в Невском районе Петербурга, рядом с торговыми павильонами, расположенными на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского. По версии следствия, 50-летний мужчина, которому на тот момент было 33 года, семью выстрелами убил троих мужчин, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Один мужчина скончался на месте. Двое других умерли в больнице. Точную причину убийства правоохранители не называют. Лишь отмечают, что у подозреваемого были личные неприязненные отношения с погибшими.

Сейчас подозреваемый задержан и помещен под стражу. Раньше он уже был судим за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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