Петербуржца, скрывавшегося за убийство троих человек, задержали спустя 17 лет
Спустя 17 лет сотрудники полиции Петербурга снова расследуют громкое массовое убийство троих человек. Дело возобновилось в связи с тем, что на территории города Пенза 18 октября 2019 года был задержан подозреваемый в преступлении, который почти два десятилетия скрывался от правоохранителей то в другой стране, то разъезжал по России с поддельными документами. Теперь обвиняемого ожидает правосудие.
- Массовое убийство произошло в ночь на 2 июня 2002 года в Невском районе Петербурга, рядом с торговыми павильонами, расположенными на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского. По версии следствия, 50-летний мужчина, которому на тот момент было 33 года, семью выстрелами убил троих мужчин, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.
Один мужчина скончался на месте. Двое других умерли в больнице. Точную причину убийства правоохранители не называют. Лишь отмечают, что у подозреваемого были личные неприязненные отношения с погибшими.
Сейчас подозреваемый задержан и помещен под стражу. Раньше он уже был судим за аналогичное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU