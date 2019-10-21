2019-10-21T15:25:42+03:00
Общество

Бабушки-воришки: Пенсионерки украли сотни кустов роз из парков в Купчино

Набегу престарелых «вандалок» подверглись парки Интернационалистов и Героев-Пожарных
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments4
Неизвестные вандалы уташили сотню розовых кустов из парков в Купчино. Фото: vk.com/kupchinonewsНеизвестные вандалы уташили сотню розовых кустов из парков в Купчино. Фото: vk.com/kupchinonews
Изменить размер текста:

Только недавно для жителей Петербурга и, в первую очередь, Фрунзенского района, открылись обновленный парк Интернационалистов и новый парк Героев-Пожарных. Но не успели еще отгреметь торжества, как на промысел вышли престарелые вандалы - пенсионерки всего за месяц успели выкопать больше сотни розовых кустов, чтобы увезти их к себе на дачи.

- Сотни растений украдены жителями с территории парка Интернационалистов и только что открытого парка Героев-Пожарных, - пишет паблик «Новости Купчино».

Одну из бабушек-воришек местные жители успели заснять за «работой». Пожилая женщина действует среди бела дня, совершенно никого не стесняясь. Она, очевидно, искренне считает, что все общественное - общее, то есть можно брать себе.

В районном коммунальном хозяйстве бьют тревогу и не знают, что делать. Восстанавливать озеленение придется за счет городского бюджета.

- Этих уже не перевоспитать. Видимо нужно было огромный магазин вместо парка там сделать, - возмущаются горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24