2019-10-21T16:19:19+03:00
Общество

Кронштадт будет просить деньги на строительство дорог у Москвы

Городу-острову надо развиваться, а без решения транспортной доступности этого не сделать никак
Петр КИБЕР
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Кронштадт должен стать туристическим центром, но ему для этого нужны дороги. И деньги на них.Кронштадт должен стать туристическим центром, но ему для этого нужны дороги. И деньги на них.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кронштадт- город воинской и морской славы России. В прошлом закрытый от посторонних, сейчас он назван одним из будущих крупных туристических центров Санкт-Петербурга. В скором времени сюда должны устремиться тысячи путешественников и экскурсантов, вот только наплыв туристов подразумевает дороги, по которым они поедут. А тут у Кронштадта есть проблемы.

- Мы три раза проводили Главный военно-морской парад. На первый приехало более 50 тысяч гостей, то есть больше, чем все население (44 тысячи) Кронштадта! Люди стояли в пробках по несколько часов, - рассказал о трудностях газете «Петербургский дневник» глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Потом опыт был учтен, в Кронштадт пускали лишь по пропускам, но это не выход. Городу, связь которого с «большой землей», идет только по КАД, нужны новые дороги и развязки на той самой КАД. Здесь не хватает поворотов и съездов - трассу строили по эконом-варианту.

При этом город не может ничего сделать, ведь дорога и земли вокруг находятся в федеральной собственности.

- Нам нужна реконструкция существующие развязки, строительство еще одной, в районе Северного форта, плюс съезд у контейнерного терминала. Все уже спроектировано, но земля там не городская, - говорит Довганюк.

Чтобы решить проблему, создана специальная комиссия, ну а средства на строительство дорог придется просить в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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