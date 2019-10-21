Плотно закрывайте окна: На Петербург надвигается ураганный ветер и туман

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-21T16:37:13+03:00

Горожанам советуют не ходить в лес и на воду, а также аккуратнее водить автомобили

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На Санкт-Петербург и Ленинградскую область снова надвигается непогода. Во вторник и среду, 22 и 23 октября, в городе и регионе ожидается туман и ураганный ветер, который своей силой вполне может начать валить деревья, ломать сухие ветки и отрывать плохо закрепленные рекламные щиты или настил с крыш. МЧС предупредило горожан, чтобы те были осторожнее и внимательнее, выходя на улицу.

- Во вторник, 22 октября, ночью в отдельных районах Ленинградской области ожидается туман, в конце дня в прибрежных районах местами порывы ветра до 15-18 метров в секунду. В среду, 23 октября, такой же ураганный ветер пронесется уже по всему 47-му региону, - сообщили в МЧС Ленобласти.

Несмотря на сильный ветер, в регионе все еще держится теплая для октября погода. Так, во вторник, 22 октября, в области ночью температура опустится не ниже плюс 2-7 градусов, а днем поднимется до плюс 7-12 градусов. В Петербурге ожидается плюс 10-12 градусов выше нуля и преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU