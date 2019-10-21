В Купчино ищут ожерелового попугая Карлушу, который умеет говорить «Папа»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-21T16:51:08+03:00

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Жители Купчино с надеждой ищут милого их сердцу редкого и дорогого ожерелогого попугая Карлушу, который некоторое время назад улетел из гнезда, о есть квартиры и бесследно пропал на просторах большого города. Хозяева ждут птичку и готовы дать за нее вознаграждение.

- 19 октября улетел попугай ожереловый, зеленого цвета, из дома на Белградской, 28. На следующий день его видели на Будапештской, дом 42, корпус 3, - пишут хозяева в паблике «Новости Купчино».

Из особых примет пропавшего попугая - умение говорить, правда только одно слово: «Папа».

Надо сказать, что обычные ареал обитания ожереловых попугаев - Центральная и Восточная Африка, Египет, Занзибар, Оман, Кувейт, Иран, Ирак, Индия, Юго-Восточный Китай, Шри-Ланка. Это теплые страны и хозяева переживают, что экзотическая птичка попросту замерзнет в осеннем Петербурге.

К слову, стоимость обычного экземпляра попугая такой породы колеблется от 6 до 15 тысяч рублей.

И все бы ничего, но одновременно с этим, в соседнем объявлении говорится о найденной в Купчино кошке. По виду полосатая проказница выглядит подозрительно довольной и сытой.

ИСТОЧНИК KP.RU