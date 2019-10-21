2019-10-21T19:20:50+03:00
Общество

Инвалиду из Ленобласти выдали квартиру после обращения к Бастрыкину

Мужчина пять лет терпел нарушения своих правил, после чего решил вопрос через следственный комитет
Лилия КОЗЛОВА
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Инвалиду из Ленобласти, который более пяти лет не мог получить положенную ему квартиру, добился исполнения решения суда после обращения в следственный комитетИнвалиду из Ленобласти, который более пяти лет не мог получить положенную ему квартиру, добился исполнения решения суда после обращения в следственный комитетФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Более пяти лет инвалид из Ленинградской области ждал, когда ему выдадут положенную по решению суда квартиру. Однако своими силами добиться этого он не мог. Устав от бездействия чиновников администрации МО «Любанское городское поселение» Тосненского муниципального района, 12 октября 2019 года он пришел на прием к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину и пожаловался на работу должностных лиц. После этого мужчина смог добиться исполнения решения суда по предоставления ему жилья.

- Выслушав мужчину и своих подчиненных, Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления по Ленинградской области разобраться в обстоятельствах произошедшего в рамках уголовного дела, оказав помощь заявителю в реализации его права на получение жилья, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Оказалось, что еще в 2014 году мужчина был признан малоимущим и нуждающимся в жилом помещении по договору социального найма, однако в связи с тем, что квартира ему длительное время не предоставлялась, был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав, который в 2017 году обязал муниципалитет предоставить мужчине отдельное жилое помещение. Несмотря на это, чиновники еще пять лет нарушали права инвалида.

После обращения с следственный комитет, мужчине быстро выдали ключи от новой квартиры, а в отношении администрации было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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