Годовой пассажиропоток в Пулково увеличится почти в 2 раза

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-21T19:35:24+03:00

Смольный планирует увеличить количество авиапассажиров в Пулково с 18 до 35 млн к 2025 году

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В Смольном заявили о будущем увеличении годового пассажиропотока в Пулково. Это стало известно в ходе встречи губернатора Санкт-Петербурга с гендиректором венгерской авиакомпании Wizz Air. Помимо обсуждения перспектив сотрудничества с партнерами из Будапешта затрагивалась тема поддержки новых направлений перелетов в Пулково.

- Сегодня в аэропорте работает более 70 международных и российских авиакомпаний. Всего выполняются полеты сразу по 150 направлениям. При этом годовой пассажиропоток составляет 18 миллионов человек, однако уже к 2025 году в Пулково планируется принимать 35 миллионов людей ежегодно, - подчеркивает пресс-служба Смольного.

Достичь данных показателей, в частности, поможет введение бесплатных электронных виз для иностранных туристов. Напомним, такая возможность для зарубежных гостей России появилась с 1 октября. Более этого, уже сейчас предварительно дано добро на решение о снятии в Пулково до 2025 года ограничений на выполнение иностранными перевозчиками полётов по 7-й степени свободы воздушного пространства. Это выведет рынок авиаперевозок Петербурга на новый уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU