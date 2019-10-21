2019-10-21T19:56:38+03:00
Общество

Петербуржцы добились сноса торгового комплекса «Пилот» на Комендантском проспекте

Сотрудники ККИ освободили более 500 кв.м. городской земли
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Шиномонтажке и различном общепиту в здании пришел конец. Фото: пресс-служба ККИ ПетербургаШиномонтажке и различном общепиту в здании пришел конец. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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21 октября на Комендантском проспекте начали сносить торговый комплекс «Пилот». Ранее в комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга поступали несколько сообщений от неравнодушных петербуржцев, которые жаловались на размещение ТК. В июне 2019 года договор об аренде данного земельного участка расторгли, но «Пилот» продолжал функционировать.

- Сейчас силами ККИ незаконный торговый комплекс площадью 500 квадратных метров сносится. Собственник проигнорировал наше предложение о добровольном освобождении участка. В «Пилоте» окончательно закрылись шиномонтажная мастерская, парикмахерская, общепит, лавка по ремонту одежды и обуви, страховой офис и другие магазины, - передает пресс-служба ККИ.

Пользователю земельного участка вменяют административное правонарушение. Его привлекут по статье «самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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