Петербуржцы добились сноса торгового комплекса «Пилот» на Комендантском проспекте

СЕГОДНЯ 19:55 2019-10-21T19:56:38+03:00

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21 октября на Комендантском проспекте начали сносить торговый комплекс «Пилот». Ранее в комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга поступали несколько сообщений от неравнодушных петербуржцев, которые жаловались на размещение ТК. В июне 2019 года договор об аренде данного земельного участка расторгли, но «Пилот» продолжал функционировать.

- Сейчас силами ККИ незаконный торговый комплекс площадью 500 квадратных метров сносится. Собственник проигнорировал наше предложение о добровольном освобождении участка. В «Пилоте» окончательно закрылись шиномонтажная мастерская, парикмахерская, общепит, лавка по ремонту одежды и обуви, страховой офис и другие магазины, - передает пресс-служба ККИ.

Пользователю земельного участка вменяют административное правонарушение. Его привлекут по статье «самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства».

ИСТОЧНИК KP.RU