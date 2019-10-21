2019-10-21T20:42:43+03:00
Происшествия

На улице Минеральной, 13 в Петербурге произошла массовая драка

Сразу несколько мужчин что-то не поделили, в ход шли кулаки и ноги [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Несмотря на жестокость драки, после бойни некоторые мужчины разошлись с саркастичной улыбкой. Фото: vk.com/spb_todayНесмотря на жестокость драки, после бойни некоторые мужчины разошлись с саркастичной улыбкой. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 21 октября петербуржцы стали свидетелями массовой драки возле дома №13 на Минеральной улице. Видео бойни появилось в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «Вконтакте». Сначала двое парней атакуют мужчину и вваливают его на закрытую территорию парковки через пункт охраны. За пострадавшего тут же заступается два других человека, налетая на обидчиков. Затем к ним присоединяется еще несколько человек и понять, кто против кого выступает уже довольно сложно.

Драка проходила без компромиссов. В ход летели и кулаки и ноги. Мужчины не стыдились бить лежачего или бросаться сзади. Почти все это время охранник территории стоял словно остолбеневший и не знал, как быть. Только к концу драки он подходил то к одним, то к другим и скромно пытался найти нужные слова, чтобы мужчины прекратили избиения. Петербуржцы в соцсетях, в основном, ужаснулись дракой и не смогли выяснить ее причину.

- Да уж, охранник «для мебели» стоит.

- Когда мозгов нет, то только и остается кулаками и ногами махать. Любой конфликт можно цивилизованно решить, но эти об этом не слышали.

- Лежачего не бьют, это правило!

Массовая драка на Минеральной, 13.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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