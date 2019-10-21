2019-10-21T21:23:00+03:00
Общество

В Славянке построят спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами

Спортивный комплекс площадью более 9 тысяч кв.м. возведут за 500 млн
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Спортивный комплекс появится на шоссе Подбельского, в километре от Славянки.Спортивный комплекс появится на шоссе Подбельского, в километре от Славянки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Славянке построят современный спортивный комплекс. Данное решение сегодня приняли в Смольном. Обосновано это тем, что в быстро развивающемся Пушкинском районе совершенно не хватает спортивной инфраструктуры. Комплекс общей площадью более 9 тысяч квадратных метров поможет решить эту проблему.

- Его построят на шоссе Подбельского, от микрорайона Славянки это всего лишь около одного километра. В комплексе разместятся ледовая арена, несколько современных тренажерных залов и два бассейна. Часть помещений отдельно выделят для сдачи нормативов ГТО, - передает пресс-служба губернатора Петербурга.

Строительство оценивают в 500 миллионов рублей. Примечательно, что на новом спортивном объекте можно будет проводить соревнования не только регионального, но даже и федерального уровня. К тому же комплекс дополнительно создаст более 70 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесштанная команда: Пьяные хулиганы попрыгали на «Ауди» и измазали ее рвотой на Лиговском проспекте
«Порше Кайен» хладнокровно сбил и проехался по девушке во дворе дома на улице Чугунной
Неисправный парашют изувечил мужчину, протащив его за бортом летящего самолета возле аэродрома во Всеволожске
Десятки НЛО заметили в небе в районе станций метро «Площадь Мужества» и «Академическая»
Тяжелое ДТП двух грузовиков и легковушки парализовало движение на КАД у развязки с Софийской улицей
В Петербурге женщина упала с третьего этажа
Полицейские проверили больше 800 мигрантов на рынках Петербурга
На улице Минеральной, 13 в Петербурге произошла массовая драка
Петербуржцы добились сноса торгового комплекса «Пилот» на Комендантском проспекте
Годовой пассажиропоток в Пулково увеличится почти в 2 раза
Инвалиду из Ленобласти выдали квартиру после обращения к Бастрыкину