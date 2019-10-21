В Славянке построят спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами

21 Окт. 21:01 2019-10-21T21:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Славянке построят современный спортивный комплекс. Данное решение сегодня приняли в Смольном. Обосновано это тем, что в быстро развивающемся Пушкинском районе совершенно не хватает спортивной инфраструктуры. Комплекс общей площадью более 9 тысяч квадратных метров поможет решить эту проблему.

- Его построят на шоссе Подбельского, от микрорайона Славянки это всего лишь около одного километра. В комплексе разместятся ледовая арена, несколько современных тренажерных залов и два бассейна. Часть помещений отдельно выделят для сдачи нормативов ГТО, - передает пресс-служба губернатора Петербурга.

Строительство оценивают в 500 миллионов рублей. Примечательно, что на новом спортивном объекте можно будет проводить соревнования не только регионального, но даже и федерального уровня. К тому же комплекс дополнительно создаст более 70 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU