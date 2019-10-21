Тяжелое ДТП двух грузовиков и легковушки парализовало движение на КАД у развязки с Софийской улицей

СЕГОДНЯ 21:51 2019-10-21T21:51:40+03:00

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21 октября в 7 вечера на 62 километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовика «Ивеко» и «Вольво» и автомобиль «Шкода». Машины собрали «паравозик» на крайней полосе. В фуру сначала влетел другой грузовик, а затем в них ударилась легковушка. Прибывшие на место спасатели остановили движение на всей дороге, для того, чтобы за пострадавшими прилетел вертолет.

- Пожарное подразделение привлекалось для деблокирования машин, а также оказания помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших сейчас уточняются, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.

Машины собрали "паровозик". Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, внушительная пробка растянулась чуть ли не на полчаса – практически от проспекта Обуховской обороны до съезда на Софийскую улицу. Только после того, как из смятого фургона грузовика достали водителя, движение потихоньку возобновилось. Причины серьезного ДТП сейчас устанавливают в ГИБДД, но у петербуржцев из соцсетей есть свои варианты.

- Проезжал там сегодня до аварии - фура стояла перед съездом без аварийных сигналов. Жаль, что так вышло, - рассказывает свидетель остановки грузовика в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

ИСТОЧНИК KP.RU