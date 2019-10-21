2019-10-21T22:25:05+03:00
Общество

Десятки НЛО заметили в небе в районе станций метро «Площадь Мужества» и «Академическая»

Светлячки на небе сначала появлялись хаотично, а потом словно начали выстраиваться в некий узор [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Возможно, светящиеся огоньки это дроны. Фото: vk.com/spb_todayВозможно, светящиеся огоньки это дроны. Фото: vk.com/spb_today
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21 октября около 8 вечера в вечернем небе возле станций метро «Площадь Мужества» и «Академическая» заметили десятки НЛО. Странные огоньки, то и дело выстраивающиеся в ряд, надолго приковали к окну жительницу одного из домов на проспекте Тореза.

- Это совсем не салют. Они двигались и меняли цвет! – рассказывает автор, запечатлевший НЛО на видео, в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Петербуржцы в соцсетях принялись единодушно шутить про нашествие зеленых человечков и необходимую помощь от спецагентов ФБР из «Секретных материалов». Многие пытались раскусить, в чем причина необычного явления.

- Да это отражается что-то от ближайшего торгового центра.

- Как-то наблюдал такое в центре города. Красиво, но не понял.

- Отражение ночника в этой же квартире!

Самое рациональное объяснение огням в небе – летающие квадрокоптеры. Скорее всего, их хозяин оттачивал синхронизацию для некого светового шоу. Этой версии придерживается большинство горожан в соцсети, которые не первый день знакомы с возможностями дронов. Возможно, истина где-то рядом.

НЛО у "Площади Мужества" в СПб.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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