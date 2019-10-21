2019-10-21T23:11:32+03:00
Происшествия

Неисправный парашют изувечил мужчину, протащив его за бортом летящего самолета возле аэродрома во Всеволожске

В отношении парашютного клуба возбудили уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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К счастью, мужчину спас запасной парашют. Фото: vk.com/valk_ruК счастью, мужчину спас запасной парашют. Фото: vk.com/valk_ru
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Следователи на транспорте Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении парашютного клуба «Валькирия» из-за того, что его сотрудники не обеспечили безопасность своему клиенту во время прыжка из самолета. По информации СК, в роковой день мужчина чуть не умер из-за неисправности парашюта.

- Карабины вытяжных фалов устройства не отстегнулись от троса в самолете. В итоге купол парашюта преждевременно неполно раскрылся. Мужчину подвесило за трос и выкинуло за пределы борта самолета. В результате ударов о фюзеляж, он получил телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

К счастью, пострадавший в жизненно опасной ситуации открыл запасной парашют и благополучно сел на аэродроме в поселке Щеглово Всеволожского района. Как считают следователи, члены парашютного клуба не провели должный инструктаж со своим клиентом, а также не проверили исправность оборудования. Расследование уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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