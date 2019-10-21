2019-10-21T23:48:24+03:00
Происшествия

«Порше Кайен» хладнокровно сбил и проехался по девушке во дворе дома на улице Чугунной

По словам знакомых девушки, ей предстоит пролежать в больнице больше месяца
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Похоже, водитель не заметил девушку из-за запотевшего лобового стекла. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedПохоже, водитель не заметил девушку из-за запотевшего лобового стекла. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
Изменить размер текста:

Во дворе дома №14 на улице Чугунной «Порше Кайен» хладнокровно сбил и переехал девушку. Видеозапись жестокой аварии появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» во «Вконтакте».

Пешеход шла в своем направлении и не ожидала того, что машина повернет и наедет на нее. Автомобиль сначала сбил женщину, а потом по неизвестной причине как ни в чем не бывало продолжил движение и медленно проехался по пострадавшей. Более того, «Порше» затормозило прямо на девушке. Пользователи соцсетей ужаснулись ДТП и оказались в шоке от действий водителя.

- Скорее всего, машина еще не прогрелась. Видите, какое запотевшее лобовое стекло.

- Сбил и проехал по ней, протащив несколько метров! Сначала не увидел, а потом не услышал и не почувствовал. Слепоглухонемой?!

- Это день, а не ночь и через лобовое стекло он увидел бы ее. Запотевшее оно или нет - неважно. Под чем водитель, под каким препаратом?!

По словам знакомых пострадавшей, в аварии виноват работник местного автосервиса. Он до сих пор работает там. Девушка жива, но получила многочисленные травмы, из-за которых ей предстоит пролежать в больнице около 6 недель.

"Порше" переехал девушку на Чугунной улице в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесштанная команда: Пьяные хулиганы попрыгали на «Ауди» и измазали ее рвотой на Лиговском проспекте
Неисправный парашют изувечил мужчину, протащив его за бортом летящего самолета возле аэродрома во Всеволожске
Десятки НЛО заметили в небе в районе станций метро «Площадь Мужества» и «Академическая»
Тяжелое ДТП двух грузовиков и легковушки парализовало движение на КАД у развязки с Софийской улицей
В Петербурге женщина упала с третьего этажа
Полицейские проверили больше 800 мигрантов на рынках Петербурга
В Славянке построят спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами
На улице Минеральной, 13 в Петербурге произошла массовая драка
Петербуржцы добились сноса торгового комплекса «Пилот» на Комендантском проспекте
Годовой пассажиропоток в Пулково увеличится почти в 2 раза
Инвалиду из Ленобласти выдали квартиру после обращения к Бастрыкину