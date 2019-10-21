«Порше Кайен» хладнокровно сбил и проехался по девушке во дворе дома на улице Чугунной

21 Окт. 23:46 2019-10-21T23:48:24+03:00

По словам знакомых девушки, ей предстоит пролежать в больнице больше месяца

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Во дворе дома №14 на улице Чугунной «Порше Кайен» хладнокровно сбил и переехал девушку. Видеозапись жестокой аварии появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» во «Вконтакте».

Пешеход шла в своем направлении и не ожидала того, что машина повернет и наедет на нее. Автомобиль сначала сбил женщину, а потом по неизвестной причине как ни в чем не бывало продолжил движение и медленно проехался по пострадавшей. Более того, «Порше» затормозило прямо на девушке. Пользователи соцсетей ужаснулись ДТП и оказались в шоке от действий водителя.

- Скорее всего, машина еще не прогрелась. Видите, какое запотевшее лобовое стекло.

- Сбил и проехал по ней, протащив несколько метров! Сначала не увидел, а потом не услышал и не почувствовал. Слепоглухонемой?!

- Это день, а не ночь и через лобовое стекло он увидел бы ее. Запотевшее оно или нет - неважно. Под чем водитель, под каким препаратом?!

По словам знакомых пострадавшей, в аварии виноват работник местного автосервиса. Он до сих пор работает там. Девушка жива, но получила многочисленные травмы, из-за которых ей предстоит пролежать в больнице около 6 недель.

"Порше" переехал девушку на Чугунной улице в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU