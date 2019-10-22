Бесштанная команда: Пьяные хулиганы попрыгали на «Ауди» и измазали ее рвотой на Лиговском проспекте

СЕГОДНЯ 00:18 2019-10-22T00:18:51+03:00

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В ночь с 19 на 20 октября во дворе дома №23 на Лиговском проспекте компания молодежи повредила «Ауди». Сначала 5 веселых товарищей вроде бы спокойно курили и выпивали алкоголь в стороне от припаркованных машин. Потом их внезапно понесло. Сначала один парень подстроился к другому, снял у него штаны и начал имитировать мужеложество. Затем кто-то из компании стал мочиться на дом и опорожнять желудок с помощью тошноты.

Компания перешла все границы, когда один из парней начал обмазывать рвотой рядом стоящий «Ауди». Ребят позабавило происходящее, и они начали снимать свои грязные похождения на телефоны. Для лучшего ракурса самый бойкий хулиган залез на машину и потоптался на ней. На утро хозяйка авто пришла в ярость от увиденного. Сейчас она грозит злоумышленникам полицией.

- Они явно не трезвые. Помогите найти этих злостных хулиганов для возмещения причиненного ущерба. Неделю жду, а потом иду в полицию с заявлением и с видео, - пишет владелец авто в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU