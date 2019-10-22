Петербуржцу отказали в иске к Смольному по поводу парковки машин «елочкой»

СЕГОДНЯ 01:21 2019-10-22T01:21:27+03:00

Его не устраивали действия и бездействия по организации парковки «елочкой»

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Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга отказал административному исковому заявлению петербуржца, который считал ряд «елочных» парковок незаконными. Об этом стало известно 21 октября. Горожанин предъявил претензии сразу к трем организациям - комитету по развитию транспортной инфраструктуры, «Дирекции по организации дорожного движения» и УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Заявитель требовал признать незаконными действия или бездействия по организации парковки «елочкой» автомобилями в местах уширений дорог в различных районах города. Суд в удовлетворении требований истца отказал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее стало известно, что полиция начнет штрафовать нарушителей на платных парковках. До этого Смольный не мог выписать квитанцию, поскольку все данные о водителях были только у ГИБДД, но теперь стороны договорились.

ИСТОЧНИК KP.RU