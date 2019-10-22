Прогноз погоды на вторник, 22 октября в Санкт-Петербурге: до +10 и сильный ветер

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-22T08:22:21+03:00

Как ни парадоксально, но в городе будет одновременно тепло и холодно

Изменить размер текста: A A

Погода в Петербурге переменчива. Морские ветра и течения сильно влияют на климат и на прогнозы синоптиков, которые не всегда успевают за событиями. Так, накануне, горожанам обещали спокойный и дождливый вторник, а с утра оказалось, что в городе будет сильный ветер, но без осадков.

- 22 октября в Санкт-Петербурге ожидается переменная с прояснениями облачность. Без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный, к вечеру с порывами до сильного. Температура воздуха составит +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Традиционно при таком прогнозе на сильный ветер, горожанам советуют не выходить лишний раз из дома. А при нахождении на улице, стоит смотреть по сторонам, обходить стороной деревья, рекламные щиты и дорожные знаки, а также стараться не идти вдоль домов, с которых может сдуть что-нибудь тяжелое.

Пригодится этот совет и на среду, ведь 23 октября синоптики также обещают сильные порывы юго-западного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU