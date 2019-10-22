2019-10-22T10:26:45+03:00
Происшествия

15-летний школьник угнал «Жигули» и продал их на металлолом

Уже разобранную «шестерку» нашли на свалке под Всеволожском
Петр КИБЕР
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Петербургский школьник угнал "Жигули" и продал их на металлолом.Петербургский школьник угнал "Жигули" и продал их на металлолом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Серьезное наказание, в том числе лишение свободы, грозит 15-летнему школьнику из Приморского района Санкт-Петербурга, который угнал чужую машину и сдал ее в металлолом. Объектом внимания подростка стали старые «Жигули», тихо стоявшие у дома 53 по Шуваловскому проспекту.

- 14 октября в полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ-21063 1991 года выпуска, который заявил о пропаже машины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Свой ущерб хозяин старой «шестерки» оценил в 20 тысяч рублей. Вскоре машина нашлась. Правда в некомплектном виде. «Жигули», уже разобранные на запчасти, лежали на территории в пункте приема металла в поселке имени Свердлова, что во Всеволожском районе Ленобласти.

Оказалось, что сюда их продал по поддельным документам сам юный угонщик. Парень нашел скупщиков металлолома через интернет и договорился о сделке. Сколько заплатили за машину школьнику, неизвестно, но обычно эта сумма составляет около 3 тысяч рублей.

Обернулась эта шалость уголовным делом. По статье «Кража» предусмотрен как штраф или общественные работы, так и до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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