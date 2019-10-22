15-летний школьник угнал «Жигули» и продал их на металлолом
Серьезное наказание, в том числе лишение свободы, грозит 15-летнему школьнику из Приморского района Санкт-Петербурга, который угнал чужую машину и сдал ее в металлолом. Объектом внимания подростка стали старые «Жигули», тихо стоявшие у дома 53 по Шуваловскому проспекту.
- 14 октября в полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ-21063 1991 года выпуска, который заявил о пропаже машины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Свой ущерб хозяин старой «шестерки» оценил в 20 тысяч рублей. Вскоре машина нашлась. Правда в некомплектном виде. «Жигули», уже разобранные на запчасти, лежали на территории в пункте приема металла в поселке имени Свердлова, что во Всеволожском районе Ленобласти.
Оказалось, что сюда их продал по поддельным документам сам юный угонщик. Парень нашел скупщиков металлолома через интернет и договорился о сделке. Сколько заплатили за машину школьнику, неизвестно, но обычно эта сумма составляет около 3 тысяч рублей.
Обернулась эта шалость уголовным делом. По статье «Кража» предусмотрен как штраф или общественные работы, так и до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU