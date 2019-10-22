2019-10-22T10:30:59+03:00
Дом. Семья

Кошку с котятами замуровали в подвале школы во Фрунзенском районе

Петербуржцы просят оторвать решетку, чтобы выпустить животных на свободу
Лилия КОЗЛОВА
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Кошку с котятами замуровали в подвале школы в ПетербургеКошку с котятами замуровали в подвале школы в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Семейство кошек с маленьким выводком оказалось заложниками в подвале одной из школ во Фрунзенском районе Петербурга. Местная жительница, проходя мимо учебного заведения в понедельник, 21 октября, заметила грустные мордочки, выглядывающие из замурованной решеткой дырки. По словам женщины, животных заперли работники школы, которые, вероятно, не заметили котят, когда крепили заграждение.

- А потом люди жалуются, что их крысы атаковали. Я возле своего дома ходила и отрывала решетки, - возмутилась в соцсети петербурженка.

Горожане, увидев фотографию страдающих взаперти кошек, стали бить тревогу и просить женщину, опубликовавшую снимок, сообщить номер школы. «Они же там умрут с голоду», беспокоятся неравнодушные люди. Однако горожанка не объявилась и информацию о том, где оказались замурованными кошки, не уточнила.

- У меня в доме жила одна кошка, потом стало две жить, потом стало четыре. Всех их любим. Жильцы парадной сами скинулись и кастрировали всех, что бы больше не стало. Вот и живут в подвале у нас, или в соседний дом ходят, - поделился опытом петербуржец.

Горожане подняли бучу в соцсети, требуя высвободить животных, однако пока что никакого результата это не принесло. Петербуржцы надеются, что все-таки неравнодушные люди заметят замурованных котят и спасут их от голодной смерти в подвале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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