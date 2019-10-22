2019-10-22T11:35:04+03:00
Общество

Научным сотрудникам в Петербурге задолжали зарплату в 850 тысяч рублей

Прокуратура встала на защиту 40 работников, оставшихся без выплат
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Работодатель задолжал научным сотрудникам в общей сумме 850 тысяч рублей.Работодатель задолжал научным сотрудникам в общей сумме 850 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Санкт-Петербурге высококвалифицированные работники не получили выплат за свой труд. Зарплат лишили 40 сотрудников компании АО «Научно-технический центр Разработка. Исследования. Оценка». Работодатель задолжал им в общей сумме 850 тысяч рублей. Просьбы к начальству поторопиться с выплатой долга не увенчались успехом. С 22 октября уже прокуратура добивается выплаты просроченных платежей научным сотрудникам.

- В целях взыскания невыплаченной заработной платы прокуратура генеральному директору организации внесла представление об устранения нарушений трудового законодательства, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение трудового законодательства. Примечательно, что в сети компания позиционирует себя как организация с заработной платой выше среднемесячного показателя по региону по данным РОССТАТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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