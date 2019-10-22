Болтался снаружи и бился о самолет: Парашютист, у которого не отцепился страховочный трос, едва не погиб при прыжке

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-22T11:39:49+03:00

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Прыжок с парашютом - экстремальное развлечение. Раньше совершить его можно было лишь отзанимавшись в ДОСААФе и получив необходимые навыки, но сейчас нужно просто заплатить деньги и тебя с удовольствием «выбросят» из самолета. Вот только при таком подходе происходят разные ЧП. В Ленобласти мужчина чудом остался жив, когда страховочный трос парашюта не отцепился при прыжке. Человека мотало и било о корпус самолета, пока не удалось отстегнуться и раскрыть запасной купол.

- Члены парашютного клуба «Валькирия», не проведя должного обучения и инструктажа , не удостоверившись в исправности парашютного оборудования, допустили гражданина к самостоятельному прыжку при отсутствии у него какого-либо опыта и знаний в парашютизме, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СК России на транспорте.

Трагедии ужалось избежать лишь чудом. Мужчина все же смог приземлиться на запасном парашюте, но за то время, пока его болтало на тросе за бортом, он успел получить многочисленные травмы.

По факту ЧП в аэроклубе поселка Щеглово Следком завел дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU