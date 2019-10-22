Ливиец вспорол живот другу на глазах у своей возлюбленной в парадной дома на юге Петербурга

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-22T11:54:48+03:00

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В Петербурге горячий гражданин Ливии поссорился со своим другом и всадил ему нож в живот. Инцидент произошел утром в понедельник, 21 октября. Молодые люди начали ругаться в парадной дома №2, корпус 1, на Галицкой улице в поселке Славянка Пушкинского района. Весь конфликт произошел на глазах у возлюбленной иностранца, которая и вызвала скорую помощь пострадавшему, когда ее парень сбежал.

- В 11 часов утра понедельника, 21 октября, в полицию позвонила петербурженка и рассказала, что ее сожитель, 30-летний ливиец, во время ссоры со своим 21-летним приятелем, ударил его ножом в живот. После этого мужчина сбежал, бросив свою девушку с истекающим кровью парнем, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего молодого человека госпитализировали в больницу № 38 в тяжелом состоянии с раной брюшной полости. А полиция бросилась на поиски высокого иностранца с длинными темными, кудрявыми волосами, карими глазами и серьгой в правом ухе. За свой пылкий характер мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU