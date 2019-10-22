Новый поезд через Выборг свяжет Петербург с Карелией и Москвой
В железнодорожном расписании со 2 декабря появится новый маршрут. Он будет связывать Москву, Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу и Петрозаводск. Его вводят для развития туристического потенциала Центрального и Северо-Западного федеральных округов России.
- Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении – от 2 012 рублей, в плацкартный – от 1 347 рублей, - комментируют в пресс-службе ОАО "РЖД".
Поезд будет останавливаться на станциях: Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.
Уточняется, что в вагонах будут предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Курсировать по новому маршруту поезд будет ежедневно.А продажа билетов уже открыта.
ИСТОЧНИК KP.RU