2019-10-22T12:26:12+03:00
Общество

Новый поезд через Выборг свяжет Петербург с Карелией и Москвой

Составы по маршруту начнут курсировать с декабря 2019 года
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Поезд будет курсировать в дополнение к фирменному поезду "Карелия" Москва - Петрозаводск.Поезд будет курсировать в дополнение к фирменному поезду "Карелия" Москва - Петрозаводск.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В железнодорожном расписании со 2 декабря появится новый маршрут. Он будет связывать Москву, Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу и Петрозаводск. Его вводят для развития туристического потенциала Центрального и Северо-Западного федеральных округов России.

- Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении – от 2 012 рублей, в плацкартный – от 1 347 рублей, - комментируют в пресс-службе ОАО "РЖД".

Поезд будет останавливаться на станциях: Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

Уточняется, что в вагонах будут предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Курсировать по новому маршруту поезд будет ежедневно.А продажа билетов уже открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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