2019-10-22T12:08:37+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти получил долгий срок за изнасилование 5-летней девочки

Ближайшие 12 лет и 8 месяцев мужчина проведет за решеткой
Петр КИБЕР
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Суд Тосно дал почти 13 лет педофилу, изнасиловавшему 5-летнюю девочку.Суд Тосно дал почти 13 лет педофилу, изнасиловавшему 5-летнюю девочку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Тосненский городской суд огласил приговор в отношении 33-летнего жителя Ленинградской области, которого обвиняли в сексуальном насилии над маленькой дочкой своей сожительницы. В 2017 году, когда все произошло, ребенку было всего пять лет.

- Следствием и судом установлено, что в период с мая по июнь 2017 года, находясь в своей квартире в городе Тосно, воспользовавшись отсутствием сожительницы, злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 5-летней дочери, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Сама девочка, в силу возраста, не понимала того, что с ней делал взрослый дядя и не могла сопротивляться ему. Уже потом о преступлении стало известно. Мужчину задержали и отдали под суд.

К слову, 33-летний педофил уже был судим за распространение наркотиков. По нынешнему делу суд приговорил жителя Тосно к 12 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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