2019-10-22T12:10:23+03:00
Досуг

Гарик Мартиросян выступит с новым сольным stand-up концертом в Петербурге

Известный комик представит юмористическое шоу 25 октября на сцене ДК имени Ленсовета
Лилия КОЗЛОВА
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Гарик Мартиросян 25 октября выступит с шоу "Новый" в ДК им. Ленсовета в ПетербургеГарик Мартиросян 25 октября выступит с шоу "Новый" в ДК им. Ленсовета в Петербурге
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Один из главных резидентов Comedy Club и известный комик Гарик Мартиросян выступит в Петербурге со своим новым сольным концертом. Вечером в пятницу, 25 октября 2019 года, в ДК имени Ленсовета мастер юмора представит зрителям популярный сегодня жанр stand-up в собственном уникальном исполнении.

- Для зрителя Гарик - мастер интеллигентного юмора и ярчайший резидент Comedy Club. Для российской индустрии юмора - один из отцов, и это не преувеличение, - рассказывают организаторы мероприятия.

Появившись в России, stand-up, как жанр, быстро прижился и полюбился зрителю. Повышенный интерес к нему обусловлен тем, что артист рассказывает о себе, делится своими мыслями и тем самым каждый может заглянуть в открытую дверь в жизнь человека, стоящего на сцене. В мудрости и зрелом взгляде на мир вся прелесть stand-up Мартиросяна: человеку с таким жизненным опытом и блестящей харизмой точно есть, что сказать аудитории. Зрителей ждет вечер честных историй и настоящая импровизация в лучших традициях жанра: без цензуры и неудобных тем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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