2019-10-22T12:44:24+03:00
Происшествия

Бывший пациент психбольницы порезал лицо молодому медбрату в Петродворце

Мужчина напал на парня, отнял у него телефон и сбежал
Лилия КОЗЛОВА
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Рецидивист напал на медбрата в ПетродворцеРецидивист напал на медбрата в ПетродворцеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Машина «скорой» вечером в понедельник, 21 октября, мчала по Петродворцу на помощь молодому медбрату. В 18:50 у дома 6, корпус 2, по Ботанической улице на 23-летнего массажиста поликлиники № 122 напал мужчина. Грабитель пырнул парня ножом по лицу и шее, отнял мобильный телефон и сбежал.

- Бригада скорой помощи госпитализировала медбрата в больницу № 15 с резанной раной подбородочной области и шеи справа в состоянии средней тяжести. После того, как молодому человеку наложили швы, его отпустили домой, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тем временем, полиция Петродворцового района Петербурга разыскала и задержала нападавшего. Им оказался 51-летний безработный рецидивист. За плечами мужчины судимости за захват заложника, грабеж, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, хранение взрывчатки. В 2003 году его даже отправили принудительно лечиться в психиатрическую больницу. Однако преступные замашки мужчине вылечить так и не удалось. Сейчас за нападение на медбрата ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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