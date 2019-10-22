В Выборге 51-летний мужчина забил свою престарелую мать до смерти
Жестокая семейная драма произошла в Выборге 20 октября в квартире дома по улице Энгельса. Безработный 51-летний мужчина сообщил полицейским о том, что обнаружил свою 76-летнюю мать без признаков жизни. Приехавшие на место происшествия оперативники увидели труп женщины с гематомами на лице. В убийстве пенсионерки сразу заподозрили сына погибшей.
- Он изобличен в том, что около 04:00 по месту жительства, действуя умышленно с целью убийства, нанес множественные удары неустановленным тупым предметом по голове, шее и туловищу своей матери, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, - комментируют в пресс-службе гу МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уголовное дело по статье «убийство» уже возбуждено. Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим. Сейчас мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU