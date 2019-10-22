Автомобилисты устроили поэтический «баттл», застряв в пробке в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-22T13:10:01+03:00

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Петербургские автомобилисты никогда не скучают в пробках, традиционно придумывая себе какие-то развлечения: то играют в «города», то устраивают поэтические «баттлы». Утром во вторник, 22 октября, встав в затор на Народной улице, находчивые водители стали обмениваться небольшими двустишьями с помощью «разговорчиков» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Водители решили не скучать и стали обмениваются двустишиями / Фото: скрин "Яндекс.Пробки"

- «Хонда» - лучшая машина. Засосала пробка-тина, - написал один из автомобилистов.

- А я езжу на тазу, я болты в ведре вожу.

- А я езжу на «Экстрел», вертеть я вас всех хотел.

- Еду на я Jetta, а движения нету.

- Дерзкий, мощный, синий «Скай», ты дорогу ему дай.

- На веле по району беды не знаю. Авто в пробках дерзко обгоняю, - ответил творческим автомобилистам ответил веселый обладатель велосипеда.

На 13:00 пробка на Народной улице растянулась на два километра от пересечения с Дальневосточным проспектом до Мурманского шоссе. Однако за увлекательным стихоплетением, время для водителей бежит незаметно.

ИСТОЧНИК KP.RU