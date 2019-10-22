Полиция ищет водителя «Мустанга», который достал из рукава молоток и ударил собутыльника по голове

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-22T13:38:48+03:00

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Жестоким избиением закончилось застолье случайных собутыльников, произошедшее в ночь с субботы воскресенье в самом центре Санкт-Петербурга. Казанский собор, Невский проспект, романтика и огни большого города привлекли двух приезжих из Ставропольского края, а также малознакомого им мужчины. И если поначалу все было хорошо, то потом возник конфликт, незнакомец выхватил из рукава молоток(!) и вдарил им по голове оппонента, сломав человеку челюсть и пробив череп.

- Со слов потерпевшего, все произошло около 01:48 20 октября на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. После нанесения побоев мужчина с молотком скрылся с места происшествия на желтом «Форд Мустанг», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Потерпевший ставрополец и его земляк, которые приехали в Петербург на заработки, смогли запомнить номер машины. По ней полицейские установили хозяйку авто и водителя, который уже попадал в поле зрения ГИБДД. Им оказался 21-летний уроженец Волгограда.

Сейчас мужчину ищут. Уголовное дело возбуждено по статье ха умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU