2019-10-22T13:50:23+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге перекроют сразу несколько улиц для проезда

Ограничение движения транспорта связано с ремонтом дорог
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Временные ограничения для водителей будут действовать с 23 октября по 6 ноября.Временные ограничения для водителей будут действовать с 23 октября по 6 ноября.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Санкт-Петербурге с 23 октября перекроют для проезда сразу несколько улиц. Такие неудобства для водителей в основном связаны с ремонтом дорожного покрытия. В Государственной административно-технической инспекции дают адреса, по которым движение транспорта временно будет невозможно.

С 23 октября по 1 ноября закроют проезд по улице Ленсовета от Орджоникидзе до проспекта Юрия Гагарина из-за установки светофора рядом с домом №47.

С 24 октября по 6 ноября проезд по проспекту Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка до проспекта Маршала Жукова перекроют из-за ремонта дорожного покрытия. Перекрестки в ограничения входить не будут.

С 26 по 28 октября закроется движение по четной стороне проспекта Чернышевского от Кирочной улицы до Фурштатской улицы. А с 27 по 29 октября ограничат движение по Кирочной улице от улицы Маяковского до улицы Восстания.

Водителей просят быть внимательней, соблюдать правила дорожного движения и искать пути объезда на время перекрытий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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