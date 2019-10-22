Стая ворон заклевала совенка во дворе на улице Савушкина

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-22T13:50:13+03:00

Стая ворон напала на совенка во дворе на севере Петербурга Фото: Петр КИБЕР

Петербуржцы наблюдают за тем, как черные птицы гоняют еще не окрепшего птенца

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Жители Петербурга наблюдают за жестокой разборкой между птицами на севере города. Во дворе дома 128 по улице Савушкина стая ворон гоняет совенка. Серьезная стычка произошла во вторник, 22 октября. Местные жители смотрят на драку, сочувствуют сове, но как помочь, не знают. Совета, как спасти птенчика, горожане решили спросить в соцсети.

- Из пневматики можно погонять ворон. Но они злопамятные. Если стрелка запомнят, потом могут поклевать, - дал совет один из петербуржцев.

Другие предложили попробовать поймать сову, забрать домой, вылечить, а после выпустить в лесу. Некоторые посоветовали не лезть в птичьи разборки, чтобы не попасть «под горячую руку» воронам, которые могут накинуться и на спасателя.

- Эта сова из леса «понаехавшая», а вороны коренные местные, - заявил без какого-либо сочувствия житель Петербурга.

Неравнодушные горожане обратились в центр реабилитации диких животных «Сирин» в надежде, что специалисты помогут спасти сову.

ИСТОЧНИК KP.RU