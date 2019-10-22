2019-10-22T14:04:10+03:00
Досуг

В Севкабеле откроется маркет дизайнерской одежды, экокосметики и натуральных продуктов

26 и 27 октября в Петербурге состоится «Маркет у моря»
Лилия КОЗЛОВА
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27 и 28 октября в Севкабеле состоится "Маркет у моря"27 и 28 октября в Севкабеле состоится "Маркет у моря"
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В последние выходные октября, 26 и 27 числа, на территории современного пространства «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Петербурге откроется «Маркет у моря». В течение двух дней горожане смогут погулять на свежем воздухе, заняться творчеством, а также приобрести различные дизайнерские вещи и натуральные продукты от местных производителей.

- На территории Севкабеля раскинется огромный дизайн-маркет, где будет представлена эксклюзивная дизайнерская одежда и аксессуары как уже от известных брендов, так и от совсем новых. Помимо одежды на маркете можно будет приобрести натуральные продукты от производителей, экокосметику, подарки ручной работы, уникальные изделия из кожи и многое другое, - рассказали организаторы мероприятия.

Любители творчества могут создать подарок для друга своими руками, так как на территории маркета будут работать воркшопы и мастер-классы.

Голодными петербуржцев тоже не оставят. Позавтракать, пообедать и даже поужинать можно прямо на маркете – с 11:00 до 21:00 будет работать зона фуд-корта с блюдами и закусками.

В субботу, 26 октября, в 18:00 для гостей маркета выступит «Нескучный хор» из Петербурга. Репертуар у хора обширный и на любой вкус: от Басты и СБПЧ до Nirvana и RHCP.

ИСТОЧНИК KP.RU

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