За «состояние опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство», болельщика «Зенита» оштрафовали на 3 тысячи рублей
Петроградский районный суд обозначил меру наказания болельщику «Зенита», который «отличился» на августовском матче с «Ахматом». Нетрезвый фанат своим состоянием нарушал правила проведения спортивных мероприятий, чем и заслужил внимание полиции.
- А именно находился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - приводит точную формулировку Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Признаками, по которым нарушителя смогли вычислить, стали: нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы. Сам задержанный от медосвидетельствования тогда отказался, признав, что действительно пил, но попытался слукавить, назвав полицейским чужие имя и фамилию. Однако обман быстро раскрылся.
Суд, учтя все обстоятельства, назначил мужчине в 3000 рублей и запретил болельщику появляться на всех спортивных мероприятиях в течение полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU