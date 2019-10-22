2019-10-22T14:19:53+03:00
Общество

За «состояние опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство», болельщика «Зенита» оштрафовали на 3 тысячи рублей

Также мужчина полгода не сможет ходить на стадионы
Петр КИБЕР
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За пьянство на трибунах фаната "Зенита" отлучили от спорта на полгода.За пьянство на трибунах фаната "Зенита" отлучили от спорта на полгода.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петроградский районный суд обозначил меру наказания болельщику «Зенита», который «отличился» на августовском матче с «Ахматом». Нетрезвый фанат своим состоянием нарушал правила проведения спортивных мероприятий, чем и заслужил внимание полиции.

- А именно находился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - приводит точную формулировку Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Признаками, по которым нарушителя смогли вычислить, стали: нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы. Сам задержанный от медосвидетельствования тогда отказался, признав, что действительно пил, но попытался слукавить, назвав полицейским чужие имя и фамилию. Однако обман быстро раскрылся.

Суд, учтя все обстоятельства, назначил мужчине в 3000 рублей и запретил болельщику появляться на всех спортивных мероприятиях в течение полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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