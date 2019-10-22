Сломанный нос пассажира метро обошелся буйному хулигану в 2,5 года колонии

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-22T14:48:37+03:00

Драка в местро обернулась условным сроком для одного хулигана и реальным - для другого. Фото: Ксения КАЗАКОВА

Драка произошла в перегоне между станциями «Площадь Ленина» и «Чернышевская» в апреле 2018 года

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Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение по резонансному делу о драке в метро, которая произошла весной 2018 года. Тогда двое подгулявших мужчин начали хулиганить, а на сделанное замечание избили пассажира.

- Суд установил: Борис Афканасьев, находясь в вагоне электропоезда на перегоне между станциями «Площадь Ленина» и «Чернышевская», находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя физическую силу, умышленно разжал руками закрытые двери поезда, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Его приятель Константин Соколов в этот момент находился рядом. На сделанное им замечание им замечание, мужчины вытолкнули человека из вагона на станции, а второму пассажиру Соколов четким ударом сломал нос. Позднее обоих буянов задержали.

Дело рассматривалось долго, но дошло до логического финала. Афанасьев получил 1 год условно с таким же испытательным сроком, а избивший человека Соколов 2 года 5 месяцев проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU