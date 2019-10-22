2019-10-22T18:39:35+03:00
Общество

Автослесарь в Петербурге похитил строительный каток и сдал в металлолом

Мужчина сам пришел к полицейским с чистосердечным признанием
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Стоимость ущерба для компании от недобросовестного работника составила 2 миллиона 45 тысяч рублей.Стоимость ущерба для компании от недобросовестного работника составила 2 миллиона 45 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге 34-летний рабочий из Беларусии не хотел жить на одну зарплату, а желал вмиг разбогатеть. Он разработал план: пока никто не видит с площадки в Московском районе похитить строительную технику, а именно - два катка. Преступление провернул ночью 20 октября. Думал, что все сделал по-тихому, однако пропажу заметили другие работники организации, в полицию сообщил его коллега. Он заподозрил автослесаря в крупной краже. Тогда-то мужчина сам сдался полицейским - пришел с чистосердечным признанием.

Он сообщил, что один каток сдал на металлолом прямо недалеко от работы, а второй продал. Вырученные деньги собирался потратить на личные нужды.

- Общая стоимость ущерба составила 2 миллиона 45 тысяч рублей, - комментируют в МВД по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело уже возбуждено. А местонахождение второго катка устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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