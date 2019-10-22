Петербургский депутат предложил ограничить время на рекламу перед сеансами в кинотеатрах

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-22T15:20:59+03:00

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Петербургские парламентарии подняли на обсуждение тему, которая касается всех жителей России, посещающих кинотеатры. Они хотят регламентировать максимальное время, которое может быть отведено на рекламу перед началом сеанса. Депутат ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок пояснил, что сейчас никакого стандарта нет - в некоторых кинотеатрах до начала фильма крутят рекламные ролики по 10 минут, а где-то даже больше получаса.

НУЛЕВЫЕ ЧТЕНИЯ. ЗакС собирается ограничить длину рекламного блока перед началом сеанса в кинотеатре. И другие вопросы повестки заседания 22 октября 00:00 00:00

- Мы хотим прописать некие максимальные значения – 20 минут, это максимальное время, которое может быть затрачено на рекламу перед началом сеанса. Сейчас ограничений нет. Мы выяснили, что в некоторых кинотеатрах реклама длится по 35 минут. Эти данные меня немного шокировали, - пояснил инициативу Денис Четырбок в эфире Радио «КП-Петербург» во вторник, 22 октября.

Парламентарий рассказал, что в Петербурге уже был прецедент, когда одна из жительниц пришла в кинотеатр и сильно возмутилась, что ей пришлось сидеть полчаса в ожидании, когда закончится реклама и наконец-то начнется долгожданный фильм. Свое негодование она излила в форме иска в суд, опираясь на закон «О защите прав потребителей», заявив, что, во-первых, она не проинформирована о времени на рекламу перед началом сеанса, во-вторых, этой рекламы слишком много. Изначально Московский районный суд пошел женщине на встречу, и обязал кинотеатр указывать в билетах время, отведенное на рекламу.

- Я думаю, это вполне логично. Потому что когда мы отправляемся в кино, прежде всего мы хотим посмотреть кино, а не рекламу, - подчеркнул Четырбок.

Пикантность этой истории в том, что городской суд впоследствии отменил решение районного суда. Мотивировка еще не известна, так как документ еще не был опубликован. Однако депутаты собираются опираться на эту практику для своего законопроекта. В случае, если он будет принят, то время отведенное на рекламу будет регламентировано во всех кинотеатрах России.

ИСТОЧНИК KP.RU