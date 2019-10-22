2019-10-22T15:47:51+03:00
Общество

Холода и снег придут в Петербург на следующей неделе

Аномальное тепло, задержавшееся в городе благодаря атлантическому антициклону, вскоре покинет город
Петр КИБЕР
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Морозы и снег придут в Петербург уже на следующей неделе.Морозы и снег придут в Петербург уже на следующей неделе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге на удивление одновременно и тепло и холодно. С одной стороны температура держится выше +10 градусов, что редко для второй половины октября, а с другой - дуновение холодного ветра напоминают, что зима близко. И вскоре морозы с снегом придут в город на Неве.

- Санкт-Петербург останется во власти довольно теплых и умеренно влажных атлантических воздушных масс. В городе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха +10…+12 градусов, - сообщает на своей странице в «Фейсбуке» ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Но это, можно сказать, последний привет осеннего тепла, ведь уже не следующей неделе будет холодно.

- Пока сильных дождей не будет, но похолодает уже к концу месяца. Там будет уже полностью зимняя погода и снег, - рассказал газете «Петербургский дневник» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Конечно, небольшие «отскоки» по температуре еще могут быть, но рекордов ждать не приходится. А автомобилистам лучше не ждать настоящего гололеда и сменить летнюю резину на зимнюю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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