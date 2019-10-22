2019-10-22T15:49:46+03:00
Досуг

Нью-Йорский музыкальный коллектив Postmodern Jukebox выступит 23 октября в Петербурге

Группа зажжет клуб А2 Green Concert ретро-версиями современных хитов от Talking Heads до Леди Гаги
Лилия КОЗЛОВА
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Postmodern Jukebox возвращаются в Санкт-ПетербургPostmodern Jukebox возвращаются в Санкт-Петербург
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Музыкальный коллектив Postmodern Jukebox возвращается в Петербург с новым зажигательным шоу. В среду, 23 октября 2019 года, проект нью-йоркского пианиста и аранжировщика Скотта Брэдли выступит на сцене клуба А2 Green Concert. На концерте группа отыграет свои самые знаменитые композиции - ретро-версии современных хитов.

Postmodern Jukebox с 2011 года играют своеобразные каверы на знаменитые песни и выкладывают их на YouTube. Первым вирусным видео PMJ стала 7 лет назад их перелицовка «Thrift Shop» Маклемора и Райана Льюиса, прослушанная миллион раз за одну неделю. Для нынешних Postmodern Jukebox эти цифры - прошлый век: на их текущем счету - свыше миллиарда просмотров и 4 миллионов подписчиков.

Приукрасив джазовыми и свинговыми аранжировками начала XX века главные песни всех на свете, от Talking Heads и Radiohead до Леди Гаги и Кэти Перри, PMJ превратились в передвижное шоу колоссального калибра - включающее 70 исполнителей и посетившее с гастролями все континенты, кроме Антарктиды. Стоит ли говорить, что и видео группы, когда-то снимавшиеся в гостиной Брэдли, стали с годами все более и более изобретательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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