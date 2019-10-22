2019-10-22T16:17:01+03:00
Происшествия

В Рощино нелегальный мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего проводил ее до «Пятерочки»

Подозреваемый задержан, вопрос о возбуждении дела решается
Петр КИБЕР
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Полиция разбирается в истории изнасиловании 17-летней девушки в Рощино.Полиция разбирается в истории изнасиловании 17-летней девушки в Рощино.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Выборгского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах изнасилования 17-летней девушки, произошедшем, по ее словам, в ночь с субботы на воскресенье в поселке Рощино.

- 21 октября в полицию обратился отец девушки 2001 года рождения, который заявил о том, что его дочь изнасиловал малознакомый молодой человек, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, около трех часов ночи она пошла гулять по поселку с мужчиной, с которым только что познакомилась. На дамбе через реку Рощинка приятель, применив физическую силу и угрожая сбросить в воду, затащил ее в кусты и изнасиловал. После чего дал одеться и проводил до ближайшей «Пятерочки», после чего скрылся.

Девушка сама дошла до больницы, куда ее положили с характерными для изнасилования травмами.

Позднее полиция задержала 27-летнего гражданина Таджикистана, который находится в России с 2017 года без регистрации.

Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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