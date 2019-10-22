Петербургских чиновников ждет сокращение после реформы в сфере государственного управления

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-22T16:33:01+03:00

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Сейчас кабинет министров обсуждает реформу, после принятия которой в 2020 году в России начнется реализация оптимизации кадров в сфере госуправления. Это приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат тех управленцев, ставки которых будут сохранены. Кандидат философских наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко рассказала, какие петербургские чиновники могут потерять работу.

- Сокращения начнутся с тех, у кого мало трудового стажа, то есть молодых людей. Также свой статус потеряют лица пенсионного и предпенсионного возраста. Особенно критично это для бывших работников муниципальных и территориальных органах власти, - считает эксперт.

Также Гриненко отметила, что руководители предпочитают сокращать не сотрудников, а вакантные места. Это вполне реально, так как во многих регионах укомплектованность кадров в государственной и муниципальной службе составляет 70 процентов.

Говоря о госслужащих, которых ни в коем случае нельзя сокращать, эксперт назвала работников судебной, социальной сфер и правоохранительных органов. Также эксперт спрогнозировала новые волны сокращений в органах государственной власти, которые приобретут массовый характер уже после реформы 2020 года.

- Это связано с внедрением цифровых технологий. Конечно, сейчас мы не настолько быстро идем с точки зрения их применения как в государственной сфере, так и в целом в экономике. Но однозначно такое сокращение нас ждет впереди, и оно коснется каждого, - заключила доцент СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко.

ИСТОЧНИК KP.RU