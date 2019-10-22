Группа «Секрет» даст большой концерт 23 ноября в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-22T16:51:32+03:00

Бит-квартет, сводивший с ума почти всю страну в восьмидесятых, исполнит свои нетленные хиты в СК Юбилейный

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Знаменитая группа «Секрет», под хиты которой танцевала вся страна в восьмидесятых годах, соберется снова, чтобы выступить с программой «Большой концерт для двух столиц». Русские «битлы» 21 ноября отыграют в Москве, а 23 ноября 2019 года выйдут на сцену СК Юбилейный в Петербурге и исполнят любимые песни не одного поколения.

- Будет, как всегда масштабное праздничное шоу, новые и совсем забытые песни, которые мы не пели на концертах очень давно. Это и для нас самих интересно, и для зрителя, особенно того, который знает нас с детства, нашего детства, - заявил фронтмен и один из основателей коллектива Максим Леонидов.

На концерте в Петербурге соберется «золотой состав» бит-квартета: Максим Леонидов, Андрей Заблудовский, Николай Фоменко и Алексей Мурашев. Четверка талантливых музыкантов сведет с ума всех зрителей зажигательными песнями, под которые невозможно не пуститься в пляс.

Группа появилась в 1983 году, в 1996 распалась, но в 2009 ее практически полный классический состав, включая Фоменко, решил возобновить выступления. В 2014 «Секрет» выпустил студийный альбом «Все это и есть любовь» – единственный за четверть века, записанный в классическом составе.

Несмотря на годы, популярность «Секрета» не уменьшилась. Коллектив не растерял пыл и уникальную харизму. Поэтому предстоящие шоу — настоящий подарок для меломанов двух столиц, которым снова не терпится увидеть и услышать легендарную четверку.

ИСТОЧНИК KP.RU