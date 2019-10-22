2019-10-22T22:25:35+03:00
Происшествия

За похищение человека жителя Петербурга осудили на 8 лет

Свою вину мужчина отрицает
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Не смотря на то, что свою причастность к преступлению он отрицает, суд признал его виновным и вынес приговор. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Не смотря на то, что свою причастность к преступлению он отрицает, суд признал его виновным и вынес приговор. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по делу о похищении человека, совершенном в 2014 году Вячеславом Борисовым. Участника преступной банды признали виновным.

Готовясь к своему преступлению, злоумышленник незаконно приобрел атрибуты сотрудника ГИБДД для собственной маскировки. Помимо форменной одежды, он подделал внешний вид автомобиля под машину ведомства и отправился к своей жертве. Под видом сотрудника мужчина похитил генерального директора одной из компаний в Санкт-Петербурге и насильно вывез его в город Всеволжск. За свои махинации Борисов получил не менее 200 000 рублей. Не смотря на то, что свою причастность к преступлению он отрицает, суд признал его виновным и вынес приговор.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск удовлетворен на 300 000 рублей, - комментируют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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