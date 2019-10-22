Школьница узнала от подруги о своем изнасиловании на пьяной вечеринке в Ленобласти
Полиция Приозерского района Ленинградской области пытается разобраться в истории о возможном изнасиловании, которое произошло или не произошло летом 2019 года. Вечером в понедельник, 21 октября, в ОМВД обратилась 46-летняя жительница поселка Кузнечное и заявила, что над ее 16-летней дочерью надругались. Случилось это все якобы на вечеринке в июле. Однако сама девочка ничего не помнит, так как была сильно пьяна.
- Инцидент, по словам мамы школьницы, произошел в ночь с 13 на 14 июля в поселке Кузнечное. Девочка была пьяна и малознакомый парень по имени «Егор» решил воспользоваться ее беспомощным положением, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Интересно, что сама 16-летняя девочка узнала о том, что ее изнасиловали от подруги, которая, по всей видимости, лучше помнит события той пьяной ночи.
После заявления в полицию, девочку осмотрел гинеколог, но никакого подтверждающего заключения не дал, так как с момента возможного инцидента прошло три месяца. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU