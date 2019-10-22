Таможенники уничтожили почти 900 килограммов санкционных продуктов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-22T17:37:15+03:00

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Закон есть закон, поэтому российские таможенники продолжают безжалостно изымать и отдавать на уничтожение санкционные товары, в первую очередь продукты. Так, в очередной раз в огонь отправились европейские сыры, колбасы и прочие деликатесы.

- В Ленинградской области произведена процедура уничтожения товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Всего было сожжено продуктов общим весом 874 килограмма, которые у физических лиц при ввозе в Россию. Это те сыры, масло, йогурты, сосиски и колбасы, которые превышали норму в пять килограммов на каждого человека, которая считается пределом для личного пользования.

Все, что весило больше - пошло на склад, а потом и в высокотемпературную печь. Именно так предпочитают уничтожать сыры и колбасы, а яблоки, к примеру, обычно давят бульдозером.

При этом подозрений, что что-то ушло «налево» таможенники не признают. Вся процедура была запротоколирована, и на ней присутствовали должностные лица Выборгской таможни, помощник прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора и понятые.

ИСТОЧНИК KP.RU